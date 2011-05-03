Швейцарія назвала суми заморожених внесків Мубарака, Каддафі і бен Алі

Влада Швейцарії заморозила внески колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака на суму 410 мільйонів франків (близько 470 мільйонів доларів), лідера лівійської Джамахірії Муамара Каддафі - на 360 мільйонів франків (близько 415 мільйонів доларів), екс-президента Тунісу Зін аль-Абідіна бен Алі - на 60 мільйонів франків (близько 69 мільйонів доларів), повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ.

"Ці суми заморожені в Швейцарії відповідно до вказівок уряду Швейцарії, щодо потенційно нелегальних активів в країні", - наводить заява офіційного представника МЗС РІА "Новости".

Внески Мубарака і Каддафі були заморожені Швейцарією в лютому, бен Алі - в січні.