Похорон бен Ладена у морі зняли на відеокамеру

Процедура поховання в морі Усами бен Ладена, ліквідованого в ніч на понеділок в Пакистані, була знята на відеокамеру, повідомив РІА "Новости" представник однієї з силових структур, інформований про ситуацію.

Тіло терориста, за повідомленням американських ЗМІ, поховане в морі, щоб могила не перетворилася на місце паломництва. За словами співрозмовника агентства, тіло бен Ладена було доставлене на найближчу від місця ліквідації військово-морську базу США, де були взяті зразки ДНК - імовірно, це могла бути кисть руки - після чого тіло перенесли на військовий корабель, або катер, і доставили в район морського поховання.

Як раніше повідомив представник американських спецслужб, "приготування до поховання в морі почалися о 01.10 за місцевим часом і закінчилися о 02.00... Тіло покійного було обмите і загорнуте в білу тканину. Тіло було поміщене в мішок з вантажем. Військовослужбовець прочитав заготовлені молитви, які були перекладені на арабську носієм мови". Після молитов тіло було покладене на дошку, яку потім нахилили так, що тіло покійного ковзнуло у воду.