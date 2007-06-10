Лугового можуть судити на нейтральній території

Суд над російським бізнесменом Андрієм Луговим, якого британська влада звинувачує у вбивстві екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, може пройти на нейтральній території, пише в неділю британська газета "Санді Таймс" ("Sunday Times").

"Пропозиція про проведення суду над Луговим в третій країні знаходиться у стадії обговорення - мова про яку-небудь конкретну державу поки не йде", - пише видання.

Після заяви прокуратури Великої Британії про можливу причетність Лугового до смерті Литвиненка, який помер у Лондоні минулого року від отруєння радіоактивним полонієм-210, в Генпрокуратуру Росії дипломатичними каналами був переданий запит про екстрадицію російського бізнесмена.

Генпрокуратура, пославшись на російське законодавство, заявила, що Луговий, який заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими, британським властям виданий не буде, не виключивши при цьому можливість проведення суду над ним в Росії.

Проте, як пише "Санді Таймс", британський уряд і Королівська прокурорська служба Великої Британії "не впевнені в надійності російської судової системи".

"Британський уряд готовий запропонувати Росії судити Лугового заочно у Великій Британії", - пише видання.

"Ці варіанти ще обговорюватимуться. На даному етапі ми чекаємо офіційної відповіді від Росії", - цитує газета слова неназваного представника Даунінг Стріт.

РІА Новости