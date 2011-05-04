Федерація футболу Польщі звинуватила поліцію в бездіяльності

Федерація футболу Польщі (PZPN) звинувачує польських правоохоронців у бездіяльності під час безпорядків після фінального матчу національного чемпіонату у вівторок, 3 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава польської федерації Гжегож ЛЯТО.

Він відзначив, що представники федерації попросили правоохоронців вжити заходів одразу після того, як виникли безпорядки, але поліція не відреагувала.

„Правоохоронці появилися на стадіоні, але це була лише демонстрація сили, оскільки вони нічого не робили”, - заявив Г.ЛЯТО.

Глава PZPN сказав, що федерація насправді немає жодних інструментів для боротьби із псевдофанами на відміну від поліції, прокуратури та судів.

За його словами, федерацію намагаються зробити «цапом відбувайлом» в цій ситуації, оскільки вона була організатором матчу.

Г.ЛЯТО також сказав, що на вчорашньому фінальному матчі не було делегатів UEFA, котрі, за його словами, якщо були присутні, то виключно, як приватні особи, а не офіційні представники Європейської футбольної федерації.

Глава PZPN запевнив, що під час Євро-2012 не буде масових безпорядків на стадіонах, оскільки квитки на матчі розподіляються в спеціальній лотереї.

„Білети отримають люди з різних держав і немає можливості, аби біля тебе сиділи самі ватажки (хуліганів)”, - сказав він, не виключивши однак, що безпорядки можуть виникати у фан-зонах.

Г.ЛЯТО також повідомив, що федерація відшкодує завдані матеріальні збитки власнику стадіону, а понесені на це затрати забере у клубів, уболівальники яких влаштували безпорядки.

Як повідомляв УНІАН, вчора після фінального матчу кубка Польщі дійшло до сутичок між уболівальниками команд та правоохоронцями.

Безпорядки вдалося вгамувати лише після появи на стадіоні додаткових нарядів поліції із гладкоствольною зброєю.