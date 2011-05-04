У Білорусі затриманий Володимир Чемерис

Українського правозахисника і громадського діяча, одного з організаторів руху "Україна без Кучми" Володимира ЧЕМЕРИСА затримано у Білорусі, повідомляє "Українська правда" із посиланням на самого В.ЧЕМЕРИСА.

За його словами, він приїхав до Мінська для участі в конференції з прав людини.

"Після того, як розійшлися журналісти, представники міліції затримали мене, ще щонайменше 5 громадян Росії, правозахисників, і одного громадянина Білорусі", - сказав В.ЧЕМЕРИС.

Також він повідомив, що міліцією керував чоловік у цивільному, який сказав, що 11 квітня у Білорусі стався теракт, тому необхідно перевіряти усіх підозрілих осіб.

"Проте жодного звинувачення ніхто мені не пред’явив", - зазначив український правозахисник.

За його словами, він досі перебуває у міліції і, швидше за все, не встигне на поїзд до Києва. "У мене взяли пояснення, в яких я описав увесь сьогоднішній день", - сказав правозахисник.

Він уточнив, що пояснень з приводу причетності до теракту у нього не брали. "Ні, це були пояснення з приводу презентації", – зазначив правозахисник.

*** В.ЧЕМЕРИС – відомий правозахисник, керівник Інституту "Республіка", член Української Гельсинської спілки з прав людини.