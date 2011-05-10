Євросоюз вводить санкції проти Сирії

10 травня офіційно набувають чинності санкції Євросоюзу проти Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

Вводиться ембарго на постачання зброї до Сирії, а також вступає набуває чинності заборона на відвідання країн ЄС тринадцятьма сирійськими офіційними особами.

У Європейському Союзі вважають, що уряд Сирії є відповідальним за жорстокі репресії проти громадян країни, які брали участь у маніфестаціях протесту.

За даними правозахисників, більше шестисот осіб були вбиті в Сирії за останні два місяці в результаті зіткнень маніфестантів з поліцією і армією.

Повідомляється також, що в понеділок сирійськими силами безпеки арештовані сотні громадян. У західних передмістях Дамаску було чути постріли, загинули троє осіб.