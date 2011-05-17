Хто замінить бен Ладена?

Після ліквідації Усами бен Ладена оперативне та військове керівництво діяльністю терористичної організації "Аль-Каїда" перейшло до вихідця з Єгипту Саїфа аль-Аделя, повідомляє Reuters.

Такі дані містяться в доповіді, підготовленій колишнім прихильником бен Ладена Номаном Бенотманом, який нині співпрацює з американськими спецслужбами. Бенотман, у свою чергу, посилається на власні, близькі до "Аль-Каїди", джерела.

Не виключено, що в майбутньому аль-Адель передасть керівництво Айману аль-Завахірі, який вважався другою особою в "Аль-Каїді". Раніше передбачалося, що аль-Завахірі стане повноцінним наступником бен Ладена. Бенотман стверджує, що тимчасове рішення передати оперативне керівництво аль-Аделю пов`язано з нетерпінням прихильників організації, які непокоїлися за її майбутнє.

Саїф аль-Адель входить до списку найбільш розшукуваних терористів за версією ФБР. Відомо, що він пов`язаний з організацією "Єгипетський ісламський джихад". Аль-Аделя підозрюють в причетності до вибухів в американських посольств в Кенії і Танзанії 1998 року. За інформацію, яка приведе до його упіймання, запропонована нагорода в п`ять мільйонів доларів, нагадує Лента.ру.