Бойовики ХАМАС убили розшукуваного Ізраїлем терориста

Бойовики "Бригад Іззеддіна аль-Кассама", бойового крила руху ХАМАС, 14 квітня оголосили про страту лідера бойового крила ФАТХ - "Бригад мучеників аль-Акси" в секторі Газа Саміха аль-Махдуна.

Як повідомляє Reuters, в поширеній з цієї нагоди заяві убитий бойовик названий "колабораціоністом" і "зрадником".

Лідер "Бригад мучеників аль-Акси" посідав перший рядок у списку найбільш розшукуваних ХАМАСом осіб.

Варто зазначити, що Саміха аль-Махдуна розшукували не тільки "палестинські брати", а й Ізраїль. Річ у тому, що він, серед інших, несе відповідальність за організацію і проведення регулярного обстрілу міст на півдні Ізраїлю саморобними ракетами "Касам".

Нині ХАМАС вже оприлюднив список членів ФАТХ, які, на думку активістів цього руху, підлягають знищенню.

Нагадаємо, що 14 червня весь сектор Газа перейшов під контроль руху ХАМАС.

У захопленій бойовиками ХАМАС штаб-квартирі палестинської служби безпеки в Газі були виявлені документи, що свідчать про її тісні контакти з ЦРУ, пише ізраїльська газета The Jerusalem Post. Представники ісламістського угрупування обіцяють продемонструвати ці документи по телебаченню в найближчі години.

За словами очевидців, після взяття штаб-квартири хамасівці розстрілювали своїх ворогів з ФАТХу просто на вулиці на очах у їх сімей. За п`ять днів зіткнень було вбито більше 80 палестинців.

В результаті боїв сектор Газа повністю перейшов під контроль ХАМАС, і Палестинська автономія фактично виявилася розділеною на дві частини, оскільки Західний берег як і раніше контролюють прихильники ФАТХ.

Глава автономії Махмуд Аббас віддав наказ бійцям своєї особистої гвардії перейти в наступ і відбити у бойовиків ХАМАС сектор. Проте перша спроба завершилася невдачею, оскільки ісламісти виявився кращим озброєні і більш дисципліновані в бою.

Лента.ру