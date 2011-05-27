Лукашенко погрожує уряду і Нацбанку відставкою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключив можливості відставки уряду і Національного банку в тому випадку, якщо вони не забезпечать динаміку в стабілізації процесів на валютному і споживчому ринках.

Лукашенко доручив уряду, губернаторам, міністрам забезпечити "повний асортимент товарів у торговельних мережах".

Раніше Національний банк країни девальвував білоруський рубль на 56%, що викликало ажіотаж в валютних пунктах і магазинах.