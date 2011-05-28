Обама вважає ситуацію в Білорусі неприйнятною
Туск: Немає місця для такої диктатури
Президент США Барак ОБАМА вважає неприйнятною ситуацією із правами людини та демократичними стандартами в Білорусі, яка є другим після України найбільшим безпосереднім сусідом Польщі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Варшаві в суботу.
“Ми говорили про ситуацію в Білорусі, яка є неприйнятною. Президент ЛУКАШЕНКО не звертає уваги на демократичні норми, права людини”, - сказав глава Білого дому.
Б.ОБАМА нагадав, що конкуренти чинного глави білоруської держави на останніх президентських виборах опинилися у в’язниці, так само як низка журналістів, серед яких він згадав кореспондента польського видання Gazetа Wyborczа.
Американський президент висловив думку, що США разом з Польщею та усім Європейським союзом повинні співпрацювати для побудови громадянського суспільства у Білорусі.
“І дуже хочемо у цій справі співпрацювати”, - зазначив він.
Глава польського уряду Дональд ТУСК висловив задоволення, що Б.ОБАМА розділяє на “100% польські погляди” на ситуацію в Білорусі.
“Немає місця для такої диктатури”, - підкреслив польський прем’єр.