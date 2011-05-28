Обама вважає ситуацію в Білорусі неприйнятною

Президент США Барак ОБАМА вважає неприйнятною ситуацією із правами людини та демократичними стандартами в Білорусі, яка є другим після України найбільшим безпосереднім сусідом Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Варшаві в суботу.

“Ми говорили про ситуацію в Білорусі, яка є неприйнятною. Президент ЛУКАШЕНКО не звертає уваги на демократичні норми, права людини”, - сказав глава Білого дому.

Б.ОБАМА нагадав, що конкуренти чинного глави білоруської держави на останніх президентських виборах опинилися у в’язниці, так само як низка журналістів, серед яких він згадав кореспондента польського видання Gazetа Wyborczа.

Американський президент висловив думку, що США разом з Польщею та усім Європейським союзом повинні співпрацювати для побудови громадянського суспільства у Білорусі.

“І дуже хочемо у цій справі співпрацювати”, - зазначив він.

Глава польського уряду Дональд ТУСК висловив задоволення, що Б.ОБАМА розділяє на “100% польські погляди” на ситуацію в Білорусі.

“Немає місця для такої диктатури”, - підкреслив польський прем’єр.