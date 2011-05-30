До Іраку привезли українську військову техніку

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН наголошує, що військовий контракт з Іраком виконується вчасно і якісно.

Як повідомили УНІАН у концерні, у місті Севастополь на місцевому авіаремонтному заводі «Укроборонпрому» завершено ремонт двох вертольотів Мі-8Т, що належать армійській авіації сухопутних військ Республіки Ірак. Українська та іракська сторони підписали відповідний акт технічної інспекції та прийомки. Ближчим часом вертольоти буде відвантажено замовнику.

Окрім того, Д.САЛАМАТІН повідомив, що у порт Ум-Касср Республіки Ірак прибув корабель з українською військовою технікою. З 29 травня там триває розвантаження 26-ти БТР-4, а також машин технічного обслуговування і тренажерів для екіпажів, вироблених в Україні у рамках іракського контракту.

«Рішення про створення Державного концерну «Укроборонпром» дозволило покращити керованість підприємств галузі. Ми зняли ключові ризики, і сьогодні важливий для України контракт з Іраком виконується вчасно і якісно», - наголосив Д.САЛАМАТІН.

У відомстві нагадують, що наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Також іракська сторона замовила в Україні 6 літаків АН-32Б.