МЗС Італії: з режимом Каддафі покінчено

З режимом Муаммара Каддафі покінчено, заявив голова МЗС Італії Франко Фраттіні під час візиту в місто Бенгазі, оплот лівійських повстанців.

За словами Фраттіні, Каддафі повинен залишити владу і країну.

"Його прихильники залишають його, у нього немає міжнародної підтримки, лідери "Великої вісімки" відвернулися від нього", - цитує міністра Бі-бі-сі. Міністр відкрив в Бенгазі італійське консульство, яке не працювало з 2006 року, пообіцявши супротивникам Муамара Каддафі паливо і фінансування, повідомляють місцеві ЗМІ.

В рамах свого візиту голова зовнішньополітичного відомства Італії зустрівся з головою перехідної Національної ради Мустафою Абдель Джалілем. Керівник МЗС Італії підписав також меморандум, який передбачає забезпечення нової влади пальним і грошима у великому розмірі. Проте точна сума допомоги не уточнюється, зазначають італійські ЗМІ.