Голови МЗС РФ і України обговорять теми, що становлять особливий інтерес

3-5 червня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відвідає Одеську область.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, на Одещині заплановано проведення п’ятого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Також відбудеться зустріч К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ РФ Сергієм ЛАВРОВИМ. Сторони планують обговорити низку питань дво- та багатостороннього співробітництва.

К.ГРИЩЕНКО також планує зустрітися з іноземним дипкорпусом з метою обговорення актуальних подій міжнародного життя та інформування про ключові засади зовнішньополітичної діяльності України, провести зустріч зі студентами та професорсько-викладацьким складом Одеської національної юридичної академії.

Як повідомив офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ, Сергій ЛАВРОВ 3-4 червня відвідає Одесу, де обговорить з українським колегою азово-керченське врегулювання і підготовку засідання російсько-української міждержавної комісії. Особлива увага буде приділена врегулюванню конфлікту в Придністров`ї.

Міністри обговорять "широке коло питань, як двосторонніх відносин, так і актуальних проблем, що становлять для наших країн особливий інтерес". Зокрема, С.ЛАВРОВ і К.ГРИЩЕНКО розглянуть "хід підготовки майбутнього цього місяця засідання очолюваної президентами двох країн російсько-української міждержавної комісії... найважливіші міжнародні проблеми, зокрема проблематику європейської безпеки", - сказав він.