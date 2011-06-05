Лавров: ми знаємо, як врегулювати проблему Керченської протоки

Москва і Київ досягли принципового порозуміння з питання Керченської протоки, ухвалено відповідні рішення, повідомив глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ, висловивши надію, що про досягнуті домовленості буде оголошено найближчим часом.

Про це С.ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".

"Якісного прориву досягнуто, щодо Керченської протоки проблем немає", - сказав він.

"У нас зараз із українським керівництвом досягнуто принципове порозуміння. Ми знаємо, як врегулювати проблему Керченської протоки... Я, зі зрозумілих причин, не вдаватимуся в деталі - буде, сподіваюся, в найближчому майбутньому оголошено про досягнення домовленості, яка охоплює у всеосяжному контексті всі три компоненти цієї проблеми: Керченська протока, Азовське море, Чорне море", - зазначив він.

С.ЛАВРОВ підкреслив, що врегулювання цього питання "може бути лише комплексним". "І ми повинні зрозуміти, як уже досягнута згода щодо, власне, Керченської протоки відбиватиметься на тій лінії, яка повинна пройти в Азовському морі й у Чорному морі. Але це вже, повторюю, другорядна річ", - додав він.

За словами С.ЛАВРОВА, "Керченська протока - життєво важлива артерія і для Росії, і для України". "Це вихід в Азовське море. В контексті геополітичних міркувань і рухів тіла, які пов`язані з вуглеводнями, з транзитним та іншим потенціалом цього найважливішого регіону, Азовське море, його режим правовий, звичайно ж, мають значення", - вказав міністр.