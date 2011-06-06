На виборах мера Кишинева перемагає компартія

За даними опрацювання 99% бюлетенів

За даними після опрацювання 99% бюлетенів, кандидат від Партії комуністів Ігор Додон перемагає на виборах мера Кишинева. Він упевнено (52%) обійшов чинного мера, кандидата від Ліберальної партії Доріна Кіртоаке (43%). Ці цифри прямо протилежні даним екзит-полу, проведеного Центром соціологічних досліджень CBS AXA на замовленням телекомпанії PUBLIKATV: Додон - 41%, Кіртоаке - 52,7%. Остаточні результати виборів стануть відомі пізніше у понеділок.

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