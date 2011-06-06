У Білорусі затримують інтернет-активістів

У Білорусі влада затримує активістів, які висловлюють свою опозиційну позицію в інтернеті.

Як повідомляє «Эхо Москвы», зокрема, під варту був узятий Дмитро НЕФЬОДОВ - адміністратор спільноти «Революція через соціальну мережу».

За даними білоруської газети «Наша Нива», на квартиру до опозиціонера прийшли співробітники КДБ, які провели обшук і вилучили комп`ютер.

Раніше був затриманий, але згодом відпущений ще один активіст, який також створив в інтернеті протестну групу.