Fitch погрожує знизити суверенний рейтинг США

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings може знизити суверенний рейтинг США до рівня "обмежений дефолт", якщо влада країни не зможе погасити облігації і здійснити купонні платежі по цінних паперах з терміном оплати 15 серпня ц.р., зазначається в повідомленні Fitch.

Потім відбудеться підвищення рейтингу, але, як зазначає агентство, малоймовірно, що він підніметься до поточного рівня ААА.

Раніше із схожим попередженням виступило агентство Moody`s.

При цьому аналітики Fitch чекають, що Конгрес США все-таки ухвалить рішення про чергове підвищення "стелі" державного боргу, на якому наполягає адміністрація президента Барака Обами.

1 червня ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, Палата представників США (нижня палата Конгресу) відхилила підвищення ліміту кредитування країни на 2,4 трлн дол.