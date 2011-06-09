Fitch погрожує знизити суверенний рейтинг США
До рівня "обмежений дефолт"
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings може знизити суверенний рейтинг США до рівня "обмежений дефолт", якщо влада країни не зможе погасити облігації і здійснити купонні платежі по цінних паперах з терміном оплати 15 серпня ц.р., зазначається в повідомленні Fitch.
Потім відбудеться підвищення рейтингу, але, як зазначає агентство, малоймовірно, що він підніметься до поточного рівня ААА.
Раніше із схожим попередженням виступило агентство Moody`s.
При цьому аналітики Fitch чекають, що Конгрес США все-таки ухвалить рішення про чергове підвищення "стелі" державного боргу, на якому наполягає адміністрація президента Барака Обами.
1 червня ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, Палата представників США (нижня палата Конгресу) відхилила підвищення ліміту кредитування країни на 2,4 трлн дол.