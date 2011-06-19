ПМР пропонує Україні не говорити вголос про територіальну цілісність

Учасники багатотисячного траурного мітингу в Бендерах з нагоди 19-х роковин подій 1992 року ухвалили резолюцію, в якій закликали Росію і Україну "посилити захист своїх співвітчизників".

"Ми вимагаємо від керівництва країн-гарантів Росії і України посилення захисту своїх співвітчизників на Дністрі", - цитує РІА "Новости". У документі також міститься вимога до політиків Росії і України відмовитися від формулювання "територіальна цілісність Молдови".

У резолюції міститься вимога до президента невизнаної республіки Ігоря Смирнова вести переговори тільки з урахуванням інтересів придністровського народу.

"Без ухвалення всіма учасниками переговорів документа про гарантії виконання досягнутих угод і домовленостей, про гарантії незастосування сили й інших форм тиску на Придністров`я, справедливого врегулювання взаємин між Кишиневом і Тирасполем досягти неможливо", - наголошується в заяві, проголосованій на мітингу.