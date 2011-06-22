Україну відвідає президент Монголії
06:08, 22 червня 2011Світ
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26-30 червня відбудеться державний візит в Україну президента Монголії Цахіагійна ЕЛБЕГДОРЖА.
Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, в ході візиту заплановані переговори президента Монголії Ц.ЕЛБЕГДОРЖА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, першим віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ, головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ.
В рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів, в тому числі спільної заяви України і Монголії про розвиток партнерських відносин.
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