Україну відвідає президент Монголії

26-30 червня відбудеться державний візит в Україну президента Монголії Цахіагійна ЕЛБЕГДОРЖА.

Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, в ході візиту заплановані переговори президента Монголії Ц.ЕЛБЕГДОРЖА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, першим віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ, головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ.

В рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів, в тому числі спільної заяви України і Монголії про розвиток партнерських відносин.