У Польщі знайшли газ

Британська компанія 3Legs Resources заявила про виявлення перших покладів сланцевого газу в результаті пробного буріння на південному заході Польщі.

Згідно з прес-релізом компанії, переданим УНІАН, поклади вдалося знайти на глибині одного кілометра поблизу села Лебень, що неподалік від побережжя Балтійського моря.

„Виявлено високий вміст газу у всій горизонтальній секції”, - зазначили в компанії.

3Legs Resources повідомила, що планує продовжити тести на виявленому родовищі й провести експериментальне буріння в інших місцях, на розробку яких компанія має ліцензію.

„Ми натхнені знайденим газом і чекаємо результатів тестів ще цього року”, - сказав генеральний директор Пітер КЛАТЕРБУК.

Згідно з повідомленням компанії, створена в 2007 році 3Legs Resources має ліцензії на пошуки і видобуток сланцевого газу в районі побережжя Балтійського моря і на півдні Польщі неподалік від Кракова.

За даними польських ЗМІ, в Польщі видано 87 ліцензій на пошук неконвенціонального газу, які, зокрема, одержали американські Exxon Mobil, Chevron, Maraton, ConocoPhillips і канадська Lane Energy.

Перше пробне буріння провела польська компанія PGNIG, яка, втім, не виявила покладів сланцевого газу.

Довідка УНІАН. За даними американського агентства енергії (EIA), у Польщі може бути 5,3 трильйона кубометрів газу, якого вистачить країні для забезпечення потреб на 300 років.

Останні роки Польща щорічно споживає 13-14 мільярдів кубометрів газу, близько 70% якого імпортує, головним чином з Росії.

За даними експертів, промисловий видобуток сланцевого газу дозволить замінити імпорт і зменшити залежність від росіян.