Сирія розглядає санкції ЄС як оголошення війни

Міністр закордонних справ Сирії Валід МУАЛЛЕМ заявив, що його уряд розглядає санкції, введені проти нього країнами ЄС, як оголошення війни, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Що саме у рамках цієї "війни" має намір зробити керівництво Сирії, дипломат не уточнив.

Раніше Євросоюз оголосив санкції проти низку високопоставлених сирійських урядовців, а також кількох великих компаній, пов`язаних з сірійським керівництвом.

Рахунки цих людей і компаній в Європі заморожено, а пов`язаним з режимом урядовцям і бізнесменам заборонено з`являтися на території ЄС.

Сирійський міністр також сказав, що Дамаск не потерпить жодного зовнішнього втручання у внутрішні справи. Він, зокрема, виключив можливість встановлення над Сирією зони, забороненої для польотів, або іншої форми іноземного військового втручання.

Окрім того, В.МУАЛЛЕМ закликав Туреччину переглянути її жорстку позицію щодо сирійського керівництва. Раніше Анкара у категоричній формі вимагала від Дамаску припинити насильство щодо власного населення. Ця вимога була спричинена тим, що вже більш як десять тисяч сирійців з прикордонних районів втекли від свого уряду до Туреччини. При цьому потік вимушених переселенців не зменшується.

У зв`язку з цим турецький Президент Абдулла ГЮЛЬ виступив з вимогою до сирійського колеги Башара АСАДА оголосити про створення у Сирії плюралістичної багатопартійної системи, проведення там чесних виборів під наглядом іноземних представників, припинити насильство і надати свободу ЗМІ.

Сирійці поки ці вимоги виконати не готові.