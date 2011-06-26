МВФ підтвердив, що Єгипет відмовився від 3 млрд дол.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) офіційно підтвердив відмову Єгипту від узгодженої два тижні тому кредитної лінії в обсязі 3 млрд дол. Відповідне рішення Каїр ухвалив після перегляду бюджету країни на 2011-12 фінансовий рік, в результаті якого був скорочений прогноз дефіциту, повідомляє Reuters з посиланням на представника фонду.

За даними фонду, прогноз дефіциту бюджету країни за підсумками 2011-12 ф.г. скорочено з 11% до 8,6% ВВП. При цьому експерти МВФ уточнили, що країні в 2011-2012 ф.г. можуть знадобитися 9-12 млрд дол. зовнішніх позик.

25 червня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, міністр фінансів Єгипту Самір Радван озвучив відмову країни від кредитів Світового банку і МВФ. Він також додав, що минулого тижня безвідплатну допомогу Єгипту у розмірі 500 млн. дол. надала влада Катару. За словами міністра, покриття дефіциту бюджету Арабської Республіки буде здійснено за рахунок внутрішніх коштів і міжнародної фінансової допомоги.