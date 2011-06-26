У Китаї звільнили ще одного правозахисника

У Китаї звільнений з ув`язнення відомий правозахисник Ху Цзя, повідомляє Радіо Свобода. За словами його дружини, він повернувся додому вранці в неділю, відбувши три з половиною роки позбавлення волі, до яких був засуджений за звинуваченням у підривній діяльності.

Раніше цього тижня з-під варти був звільнений відомий художник Ай Вейвей, який нерідко критикував китайську владу.

Спостерігачі зазначають, що Ай Вейвей і Ху Цзя були звільнені напередодні і під час поїздки китайського прем`єра Вень Цзябао по Європі.