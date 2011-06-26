Зростає занепокоєння здоров'ям Чавеса

06:34, 26 червня 2011
Світ
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На Кубі йому зробили операцію

Стан здоров`я президента Венесуели Уго Чавеса залишається невідомим, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.

Два тижні тому на Кубі йому зробили операцію.

Представник кабінету міністрів Венесуели заявила, що президент одужує. Але у венесуельських і закордонних ЗМІ висловлюються припущення, що стан здоров`я Чавеса набагато серйозніший, ніж ідеться в офіційних повідомленнях.

 

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