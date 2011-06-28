У Москві застрелився високопоставлений чиновник

У Москві застрелився колишній високопоставлений чиновник московської мерії за Юрія ЛУЖКОВА 64-річний Олександр Новіков, повідомило РІА «Новости» джерело у правоохоронних органах Москви.

«Він застрелився у понеділок вранці у своїй квартирі в районі Сокольники, вистріливши собі у груди з мисливської рушниці Beretta 12-го калібру», – сказало джерело.

На місці події знайдено передсмертну записку, зміст якої не розголошується.

Пізніше Головне слідче управління Слідчого комітету по Москві офіційно підтвердило цю інформацію.

О.Новіков був одним з найбільш наближених до Ю.ЛУЖКОВА функціонерів – він обіймав посаду начальника управління мера Москви - заступника керівника апарату мера і уряду Москви. Цю посаду він обіймав до 6 листопада 2010 року.

За даними слідства, на момент загибелі О.Новіков працював радником президента одного з банків.