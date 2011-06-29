Росія повністю припинила поставки електроенергії до Білорусі

Росія опівночі повністю припинила поставки електроенергії до Білорусі, мотивуючи це відсутністю чергового платежу з боргу, і випустила викривальний фільм «Білоруське чудо».

Експерти вважають, що тепер в помсту Білорусь може відігратися на розташованих на своїй території російських військових базах, відключивши їх від електропостачання, повідомляє NEWSru.

У ВАТ "Інтер РАО ЄЕС" пояснили, що жорсткі санкції з відключенням пов'язані з тим, що Білорусь так і не провела платіж у розмірі 600 мільйонів рублів для погашення заборгованості. У компанії відзначають, що заходи мають тимчасовий характер, і якщо гроші надійдуть, компанія "готова протягом доби відновити поставки в повному обсязі".

Наприкінці минулого тижня прем'єр-міністр Білорусі Михайло МЯСНІКОВИЧ обіцяв, що борг буде сплачено найближчим часом. За словами представників "Беленерго", хоча білоруських грошей для платежу у компанії достатньо, проте є проблеми з їх конвертацією.

В "Інтер РАО" чекали, що білоруська сторона ліквідовує борг до 8.30 за московським часом 28 червня, проте цього не сталося через те, що в Білорусі поки не можуть знайти валюту для оплати заборгованості.

9 червня "Інтер РАО" удвічі скоротила поставки електроенергії до Білорусі - з 400-500 МВт до 200 МВт, оскільки "Беленерго" не платила за них з березня, а загальна заборгованість досягла 1,5 млрд. рублів. Тоді сторонам вдалося домовитися, що борг виплатить кількома траншами до 5 липня, і поставки електроенергії поновилися в колишньому обсязі.

Зрештою в російській компанії дедлайн перенесли на понеділок, 27 червня. В "Інтер РАО" пояснили, що, згідно з існуючими правилами, відключення поставок електроенергії виконується протягом доби після подачі заявки оператору. Така заявка надійшла вранці 28 червня, відключення сталося о 00.00 29 червня.