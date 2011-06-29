Білорусь виплатила Росії частину боргу за поставлену з березня по травень електроенергію.

Як передає Радіо «Свобода», в найближчі два дні поставки, які були повністю припинені сьогодні через непогашену заборгованість, будуть відновлені, повідомили в російській компанії "Інтер РАТ ЄЕС".

Як повідомила помічник міністра енергетики Білорусі Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, компанія "Біленерго" перерахувала другий платіж у розмірі 600 млн. російських рублів "Інтер РАТ ЄЕС".

Як повідомляв УНІАН, "Інтер РАТ ЄЕС" 9 червня обмежила постачання електроенергії в країну через наявність у Білорусі боргу. Заборгованість тоді становила 1,5 млрд. російських рублів. Спочатку повне припинення поставок, якщо борг не буде погашений, планувалося на 22 червня, проте потім було ухвалено рішення перенести його на 27 червня.

Проте 13 червня поставки були повністю відновлені, а 15 червня "Біленерго" перерахувало перший транш платежу із заборгованості у розмірі 600 млн. російських рублів (борг за березень).

Борг виник через те, що в Білорусі вже кілька місяців неможливо купити валюту на біржі. При цьому представники "Біленерго" заявляли, що у них достатня кількість білоруських рублів для розрахунку з російським постачальником, і проблема тільки в конвертації валюти.

Частка російської електроенергії становить 12% в балансі добового енергоспоживання країни. Білоруська енергосистема, як заявляє влада країни, спроможна самостійного виробити достатню кількість електроенергії для стовідсоткового постачання населення і промисловості. Проте собівартість білоруської електроенергії вища, ніж російської.

У 2011 році Білорусь має намір імпортувати з Росії 3 мільярди кВт/год. електроенергії за контрактом з "Інтер РАТ".

ВАТ "Інтер РАТ ЄЕС" - російська електроенергетична компанія, що контролює ряд генеруючих і розподільних енергетичних активів у РФ і за кордоном. Сумарна встановлена потужність електростанцій компанії становить близько 28 ГВт.