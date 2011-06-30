У Варшаві до 50 тисяч людей взяли участь у демонстрації протесту

У Варшаві від 30 до 50 тисяч людей взяли участь в демонстрації протесту проти економічної політики уряду.

Як повідомляє Радіо «Свобода», учасники демонстрації, організованої профспілкою "Солідарність", пройшли через центр міста до будівлі адміністрації прем`єр-міністра, скандуючи гасла: "Політика ваша, бідність – наша", "Уряд – у відставку". Із словами жорсткої критики на адресу уряду звернулася до демонстрантів відомий рок-співак Павло КУКІС.

"Солідарність" добивається підвищення на 20% мінімальної зарплати, розширення списку категорій громадян, які мають право на соціальну допомогу, а також виділення коштів на боротьбу з безробіттям.

"Ми протестуємо і вимагаємо розширення пакета соціальної допомоги для тих, хто зовсім мало заробляє – цього немає тепер", - говорили демонстранти.

На сьогодні мінімальна зарплата в Польщі становить близько 480 доларів, а рівень безробіття – 12%.