Африканський союз відмовився визнати ордер на арешт Каддафі
Переконані, ситуацію це лише ускладнить
Африканський союз не визнає ордер на арешт лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, про це йдеться в оприлюдненій 1 липня спільній заяві учасників саміту країн - членів Африканського союзу, який проходить в Екваторіальній Гвінеї.
Ордер на арешт М.КАДДАФІ "серйозно ускладнить" зусилля з мирного врегулювання ситуації в Лівії, наголошується у документі. Учасники саміту, повідомляється у спільній заяві, дійшли висновку, що "країни - члени Африканського союзу не виконуватимуть ордер на арешт" лівійського лідера.
Як повідомлялося раніше, ордер на арешт М.КАДДАФІ, його сина Сейфа Аль-Іслама КАДДАФІ, а також начальника лівійської розвідки Абдулли Аль-САНУСІ було видано 27 червня. Лівійського лідера суд обвинуватив у застосуванні зброї проти учасників антиурядових демонстрацій, а його сина і начальника розвідки - у розпорядженнях, які призвели до загибелі цивільних осіб.
Африканський союз об`єднує більшість країн континенту. Його членами є 53 держави. У квітні 2011 року Африканський союз запропонував план мирного врегулювання ситуації в Лівії, реалізувати який поки не вдалося.