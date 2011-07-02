Африканський союз відмовився визнати ордер на арешт Каддафі

Африканський союз не визнає ордер на арешт лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, про це йдеться в оприлюдненій 1 липня спільній заяві учасників саміту країн - членів Африканського союзу, який проходить в Екваторіальній Гвінеї.

Ордер на арешт М.КАДДАФІ "серйозно ускладнить" зусилля з мирного врегулювання ситуації в Лівії, наголошується у документі. Учасники саміту, повідомляється у спільній заяві, дійшли висновку, що "країни - члени Африканського союзу не виконуватимуть ордер на арешт" лівійського лідера.

Як повідомлялося раніше, ордер на арешт М.КАДДАФІ, його сина Сейфа Аль-Іслама КАДДАФІ, а також начальника лівійської розвідки Абдулли Аль-САНУСІ було видано 27 червня. Лівійського лідера суд обвинуватив у застосуванні зброї проти учасників антиурядових демонстрацій, а його сина і начальника розвідки - у розпорядженнях, які призвели до загибелі цивільних осіб.

Африканський союз об`єднує більшість країн континенту. Його членами є 53 держави. У квітні 2011 року Африканський союз запропонував план мирного врегулювання ситуації в Лівії, реалізувати який поки не вдалося.