У Білорусі за оплески засудили одноруку людину

У Білорусі за оплески на акції протесту минулої середи затримали однорукого інваліда.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Один із свідків переконував суд, що затриманий плескав у долоні.

Батько інваліда не витримав у залі суду і заявив: "Як це можливо, якщо мій син інвалід, у нього замість руки протез"

"Суддя все це прослухала, а потім опустила голову і сказала: штраф 1 мільйон 50 тисяч рублів", - наводить його слова Українська правда.