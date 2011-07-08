У Білорусі за оплески засудили одноруку людину
19:04, 08 липня 2011Світ
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Штраф - мільйон 50 тисяч рублів
У Білорусі за оплески на акції протесту минулої середи затримали однорукого інваліда.
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Один із свідків переконував суд, що затриманий плескав у долоні.
Батько інваліда не витримав у залі суду і заявив: "Як це можливо, якщо мій син інвалід, у нього замість руки протез"
"Суддя все це прослухала, а потім опустила голову і сказала: штраф 1 мільйон 50 тисяч рублів", - наводить його слова Українська правда.
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