Відновлюються польоти між Києвом і Оренбургом

Авіасполучення між Києвом і Оренбургом поновлюється з 11 липня, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"11 липня 2011 до київського аеропорту "Борисполь" після 18-річної перерви буде здійснений перший рейс за маршрутом Оренбург - Київ - Оренбург", - йдеться в повідомленні.

Рейси виконуватимуться регулярно з липня до жовтня щопонеділка на повітряному судні Boeing 737-500, розрахованому на 116 пасажирів. Boeing 737-500 складається з бізнес-класу і економічного. Час польоту - три години.

Відновлення прямого авіасполучення Оренбург - Київ є значущою подією для багатьох жителів як Оренбурзької області, так і для прилеглих областей Казахстану, зазначає міністерство.

Рейси здійснює авіакомпанія ORENAIR (ВАТ "Оренбургськіє авіалінії").