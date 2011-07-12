Машина телевізійників завалила велосипедистів на Тур де Франс (відео)

Машина знімальної групи одного з французьких телеканалів збила двох велосипедистів на знаменитій велогонці "Тур де Франс". Інцидент відбувся під час 9-го етапу гонки за 38 кілометрів до фінішу, повідомляє newsru з посиланням на Auto Evolution.

Водій вирішив обігнати велосипедистів, що пішли у відрив, нерозрахував з поворотом і ударив правим бортом гонщика команди "Скай" Хуана Флечу. В результаті той відлетів на декілька метрів убік, збивши одного з партнерів по відриву - Худерланда з команди "Вакансолейл". Як передає "Советский спорт", після того, як під`їхали техніки, велосипедисти все-таки зуміли продовжити гонку.

"Тур де Франс" - найпрестижніша велогонка світу, що складається з 21 етапу, на кожний з яких виділяється один день. Загальна протяжність траси становить від 3000 до 4000 кілометрів, щорічно протяжність етапів змінюється.