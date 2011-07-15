Путін грозить українським трубам антидемпінговими розслідуваннями

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН наголошує, що українські металурги є конкурентами для виробників Митного союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав під час спілкування з працівниками ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», відповідаючи на питання, чим небезпечне входження України в Митний союз для металургійної галузі.

«Питання зрозуміле і незайве, особливо для металургів, тому що Україна – це, звичайно, країна з розвиненою металургійною промисловістю і, безперечно, це ваш конкурент. Це очевидний факт», - сказав В.ПУТІН.

Водночас він відзначив, що поки що не відомо, чи ввійде Україна в Митний союз і відтак в Економічний простір.

«Політичне керівництво України, наскільки я собі уявляю, поки що таких планів не виношує в практичному вигляді. Що це означає? Це означає, що три країни – Росія, Білорусь і Казахстан домовлятимуться про те, як захищати свій внутрішній ринок від продукції з третіх країн», - наголосив він.

За словами російського прем`єра, вже зараз підписана угода про застосування різних форм і методів захисту. Одна з них добре відома – це так звані антидемпінгові розслідування. Він відзначив, що одне з цих антидемпінгових розслідувань нині проводиться щодо китайської сталі з полімерним покриттям.

«Ми не виключаємо, що такі ж інструменти можуть застосовуватися й щодо будь-якої третьої країни», - наголосив В.ПУТІН.

Він вважає, що якщо Україна прийме рішення приєднатися до Митного союзу, то це підвищить конкуренцію для металургійної промисловості, та й для деяких інших галузей економіки в Росії.

При цьому В.ПУТІН наголосив, що «ми навряд чи погодимося з умовами, за яких наші партнери захотіли б скористатися перевагами інтеграційного об`єднання, але не брали б на себе жодних зобов`язань".