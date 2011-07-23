Головний розвідник Каддафі серйозно поранений

Лівійські повстанці в ніч на п`ятницю атакували командний центр урядових сил Муамара Каддафі в Тріполі, внаслідок чого був серйозно поранений один з високопоставлених прихильників лідера Джамахірії, голова розвідслужби Мансур аль-Кахсі. Про це заявив в Римі на спільній прес-конференції з головою італійського МЗС віце-президент опозиційної перехідної Нацради Лівії Алі аль-Ісаві (Ali al-Isawi).

"Населення Тріполі також готове об`єднатися з нами проти цього репресивного режиму. Вчора в Тріполі була здійснена атака на оперативний центр режиму Каддафі. Деякі його прихильники були поранені, один з них серйозно", - наводить його слова РІА "Новости".

Представник Нацради зазначив, що в будинку у момент обстрілу перебували, зокрема, син Каддафі Саїф аль-Іслам, прем`єр-міністр режиму Багдаді Махмуді і керівник розвідувальної служби, один з охоронців Каддафі Мансур аль-Кахсі. Саме останній, за даними аль-Ісаві, і був серйозно поранений.