В Іраку знищили мережу "Аль-Каїди"

В Іраку сили безпеки розгромили іракську мережу "Аль-Каїди", члени якої підозрюються у вбивстві більше 100 поліцейських, військовослужбовців, суддів, чиновників і ювелірів в Багдаді, повідомляє Радіо Свобода.

Про це повідомив глава департаменту поліції Іраку по боротьбі з тероризмом генерал майор Ахмед Абу Рагиф.

До мережі входили 16 бойовиків, а також співробітник дорожньої поліції, який інформував їх про номерні знаки автомобілів посадовців.