В Іраку знищили мережу "Аль-Каїди"
00:17, 25 липня 2011Світ
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16 бойовиків підозрюються у 100 вбивствах
В Іраку сили безпеки розгромили іракську мережу "Аль-Каїди", члени якої підозрюються у вбивстві більше 100 поліцейських, військовослужбовців, суддів, чиновників і ювелірів в Багдаді, повідомляє Радіо Свобода.
Про це повідомив глава департаменту поліції Іраку по боротьбі з тероризмом генерал майор Ахмед Абу Рагиф.
До мережі входили 16 бойовиків, а також співробітник дорожньої поліції, який інформував їх про номерні знаки автомобілів посадовців.
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