Янукович висловив співчуття голові КНР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття голові Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао у зв’язку з людськими жертвами внаслідок залізничної катастрофи у провінції Чжецзян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Від імені народу України та від себе особисто прошу передати глибокі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найскорішого одужання потерпілим», - сказано у співчутті.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня о 20.50 за місцевим часом у східнокитайській провінції Чжецзян в Китаї зіткнулися пасажирські потяги, що слідували в попутному напрямі. В результаті в одного потягу зійшли з рейок перші чотири вагони, в іншого - 15-й і 16-й вагони. Два вагони впали з моста. Висота моста, за словами очевидців, становить 20-30 метрів. Кожен із вагонів експреса вміщує близько 100 пасажирів.

Жертвами катастрофи стали 38 осіб, 211 отримали травми.