Рівень радіації на «Фукусіма-1» досяг рекордної позначки

У понеділок, 1 серпня, на аварійній японській АЕС "Фукусіма-1" був зафіксований новий, рекордно високий рівень радіації. Про це повідомили представники Tokyo Electric Power (TEPCO), компанії-оператора станції.

За TEPCO даними, в районі трубопроводу між першим і другим енергоблоками рівень радіаційного випромінювання досягла десяти зіверт на годину. Це смертельно небезпечно, тому що людина, яка потрапила під дію випромінювання такої інтенсивності помре майже зі стовідсотковою ймовірністю.

Для порівняння, нормою вважається рівень до п`яти десятих зіверт, тобто, в двадцять разів менший. У Tokyo Electric Power обіцяють з`ясувати причину підвищення рівня радіації. АЕС була сильно зруйнована землетрусом і цунамі на початку березня поточного року. Аварії незабаром був привласнений найвищий, сьомий рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій, такий же, як і Чорнобильської АЕС в 1986.

Убезпечити "Фукусіма-1" японська влада обіцяє не раніше, ніж через три роки.

ТСН