Гангстер, смерть якого спричинила погроми в Англії, не стріляв

Незалежна комісія із скарг на поліцію не знайшла підтвердження того, що Марк Дагган, вбивство якого спровокувало масові заворушення в Лондоні, стріляв у поліцейського, повідомляє Бі-бі-сі.

Розслідування не завершене, проте в комісії вважають, що поки ніщо не вказує, що з пістолета, знайденого поряд з Дагганом, стріляли.

За попередніми результатами, куля, що влучила в рацію поліцейського, була з пістолета іншого поліцейського.

Вбивство Даггана, якого оглядачі називають гангстером, популярним серед підліткових угруповань, викликало протести на півночі Лондона, які потім переросли в масові заворушення і погроми, що перекинулися на інші міста.

Погроми почалися чотири дні тому в лондонському районі Тоттенхем, населеному вихідцями з колишніх англійських колоній в Карибському басейні, які за три покоління утворили свій район з субкультурою, де шануються насильство і протиправні дії. Часто грабежом і підпалами займалися цілими сім`ями - з дітьми й онуками.

Неефективність поліції примусила населення вдатися до самооборони. Зокрема, на північному сході Лондона, в районі Долстон, де живуть турецька і курдська громади, грабіжники одержали відсіч. У районі Саутхол на заході Лондона, де мешкає індійська шромада, сотні чоловіків-сикхів в традиційному одязі вийшли на захист свого храму.

Сьогодні перша відносно спокійна ніч за останні дні. Невеликі спалахи насильства сталися в передмістях Бірмінгема і Манчестері. У Лондоні обстановка стабілізувалася, передає кореспондент РІА "Новости".

Вдень уряд і поліція Великобританії зробили помітні зусилля з посилення реакції на події, пообіцявши вперше в історії країни застосувати пластикові кулі проти учасників погромів, а також розпочавши пошук підозрюваних і масштабні арешти підбурювачів і учасників заворушень.

Всього в Лондоні арештовано 525 осіб, переважно молодь у віці до 21 року, більш як ста з ним висунуті звинувачення. Ще близько 200 арештів здійснені в інших містах країни.