Янукович висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президенту Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв`язку із катастрофою транспортного літака Ан-12.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про катастрофу російського транспортного літака Ан-12, що сталася в Магаданській області і призвела до людських жертв. Висловлюю Вам, шановний Дмитре Анатолійовичу, а також рідним і близьким загиблих щирі співчуття у зв`язку з цією трагедією», – йдеться у співчутті глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, транспортний літак Ан-12, який виконував рейс Магадан - Кепервеєм (Чукотка), вранці 9 серпня попросив аварійну посадку в аеропорту Магадана через несправність у двигуні і пізніше зник з екранів радарів. Сигнал аварійного маяка було зафіксовано за 10 км від селища Омсукчан. На борту Ан-12, за уточненими даними, перебували 11 осіб і вантаж.