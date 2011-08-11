США просять Пекін пояснити, навіщо йому авіаносець

Сполучені Штати зажадали у Китаю пояснити, навіщо йому власний авіаносець.

Представник держдепартаменту заявила, що Вашингтон прийме будь-які пояснення.

У середу стало відомо, що Пекін почав морські випробування свого першого авіаносця - перебудованого колишнього радянського авіаносного крейсера "Варяг".

За даними агентства Сіньхуа, перший вихід в море буде коротким, надалі корабель повернеться на суднобудівний завод у місті Далянь для монтажних і випробувальних робіт.

Побудований у Миколаєві важкий авіаносний крейсер був придбаний Китаєм у України 1998 року і відбуксирований до КНР. У 2005 році почалися роботи з його добудови в Даляні. Водночас Китай розпочав розробку літаків палубної авіації, які нині проходять випробування.