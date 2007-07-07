Грузія продала з аукціону сухогруз із Херсона

Український сухогруз "Пінгвін", який був затриманий в грузинському порту Поті у середині травня, а потім конфіскований за рішенням суду, проданий з аукціону за 163 тисячі ларі (близько 96 тисяч доларів), повідомляє ИА "Новости-Грузия". Виручені гроші перераховані до бюджету Грузії.

Сухогруз, приписаний до порту Херсона, грузинська берегова охорона затримала 16 травня, після того, як з`ясувалося, що судно порушуючи грузинські закони перебувало в територіальних водах невизнаної республіки Абхазія.

Членів екіпажа (всіх сім чоловік були громадянами України) звинуватили в незаконному перетині кордону, наприкінці травня суд Поті засудив їх до умовних термінів ув`язнення і штрафу у розмірі 28 тисяч ларі (близько 16 тисяч доларів).

Нагадаємо, що Грузія неодноразово затримувала судна іноземних держав (зокрема російські) за те, що вони ігнорували її заборону на судноплавство біля берегів Абхазії. В більшості випадків судно разом з командою відпускали після виплати штрафу.

Лента.ру