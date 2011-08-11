Місія МВФ буде в Києві наприкінці серпня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі представництва МВФ в Україні, із посиланням на його керівника Макса АЛЬЄРА.

"У період із 29 серпня по 9 вересня Україну відвідає місія МВФ під керівництвом пана Таноса АРВАНІТІСА з метою продовження дискусій з приводу другого перегляду виконання програми в рамках угоди stand-by і консультацій 2011 року відповідно до статті IV", - йдеться у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів та енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня, повідомив, що приїзд місії МВФ в Україну для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. доларів. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засідання 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив Голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати низку вимог.