Узбекистан блокував доступ до іноземної преси в інтернеті
23:49, 11 серпня 2011Світ
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А хтось подумав: і в нас би так
Влада Узбекистану блокувала доступ до десятків сайтів в інтернеті, де міститься інформація про те, що відбувається в цій країні, повідомляє Бі-бі-сі.
Серед веб-сайтів - газети New York Times і Financial Times, а також сторінки російських телеканалів, радіостанцій і друкованих видань.
Сайти Британської мовної корпорації блоковані в Узбекистані вже кілька років.
Уряд ніяк не коментує цю інформацію.
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