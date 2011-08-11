Узбекистан блокував доступ до іноземної преси в інтернеті

Влада Узбекистану блокувала доступ до десятків сайтів в інтернеті, де міститься інформація про те, що відбувається в цій країні, повідомляє Бі-бі-сі.

Серед веб-сайтів - газети New York Times і Financial Times, а також сторінки російських телеканалів, радіостанцій і друкованих видань.

Сайти Британської мовної корпорації блоковані в Узбекистані вже кілька років.

Уряд ніяк не коментує цю інформацію.