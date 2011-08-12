Британська влада може заблокувати в країні Facebook і Twitter

Влада Великобританії розглядає можливість блокування в країні соціальних мереж та інтернет-сервісів, завдяки яким були організовані заворушення в Лондоні та інших містах королівства Про це повідомляє ТСН.

Мова йде про сайти Facebook, Twitter, і спецдодатку для комунікаторів Blackberry - Blackberry Messenger.

Водночас аналітики вважають, що влада королівства не стане порушувати громадянських свобод і обмежаться вимогами до соцмереж видаляти заклики до насильства і обмежувати користувачів, які залишають такі записи.

Відзначимо, у четвер хакери атакували сайт Blackberry після того, як керівництво компанії заявило, що буде надавати допомогу поліції в розслідуванні заворушень у Лондоні та інших містах Британії.

Нагадаємо, масові заворушення відбуваються в столиці Великобританії вже четвертий день. Хулігани підпалюють машини, б'ють вітрини і грабують магазини. Британська поліція заявляла про арешт 525 учасників безладів. Пізніше їх кількість зросла до 768 людей.

Увечері, 8 серпня, надійшли повідомлення про те, що групи молоді в масках почали трощити вітрини в центрі другого за величиною британського міста Бірмінгема, а також у Ліверпулі, Манчестері і Брістолі.

Приводом до заворушень послужила смерть пасажира приватного таксі (раніше повідомлялося, що це був водій) 29-річного Марка Даггана. Батька чотирьох дітей застрелила поліція під час спроби арешту 4 серпня. Поліція проводить внутрішнє розслідування.