У Греції стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,9 стався в ніч на неділю на півдні Греції.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Геологічної служби США (USGS).

За даними американських сейсмологів, епіцентр підземного поштовху перебував за 30 кілометрів від міста Каламата на півострові Пелопоннес, за 172 кілометри на південний схід від Афін.

Повідомлення про руйнування і постраждалих не надходили.