У Петербурзі затримали Нємцова

У Петербурзі затримано російського опозиційного політика Бориса НЄМЦОВА.

Як передає радіо «Свобода», причиною затримання Б.НЄМЦОВА поліцейські назвали незаконну агітацію.

Співголова незареєстрованої Партії народної свободи (ПАРНАС) Б.НЄМЦОВ роздавав листівки із закликом голосувати проти губернатора Петербурга Валентини МАТВІЄНКО на виборах 21 серпня у двох муніципальних округах - "Краснєнькая рєчка" і "Петровський".

В.Матвієнко потрібно одержати депутатський мандат, щоб мати можливість стати членом Ради Федерації, яку їй запропонував очолити Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.