Москва підтримає Севастополь матеріально

Московська влада продовжить надавати соціальну підтримку і допомогу Севастополю, запевнив мер російської столиці Сергій Собянін на зустрічі з журналістами.

За словами мера, цього року практично вдвічі були збільшені суми одноразових виплат для ветеранів Великої Вітчизняної війни, які живуть у Севастополі. Також удвічі зросло фінансування витрат на медичне забезпечення ветеранів у лікувальних установах Чорноморського флоту.

"У нас продовжуємо працювати Дім Москви у Севастополі, - продовжив мер, уточнивши, що "всі поточні заходи ми продовжуємо".

"Ми підтримуємо тісні зв`язки з Севастополем. Буквально днями у мене має бути зустріч з мером Севастополя", - повідомив Собянін.

Єдине, за його словами, чого не робить нині столична влада - це "допомога конкретно військово-морському флоту". "Зараз Росія такі ресурси запускає для переозброєння, фінансування армії, що місту фінансувати російські збройні сили немає сенсу", - наводить його слова РІА Новости.

Московська влада шефствує над Військово-морським флотом РФ з 1994 року, нагадує агентство.