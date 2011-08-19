Землетрус поблизу Фукусіми: оголосили загрозу цунамі

Землетрус магнітудою 6,5 стався біля східного узбережжя Японії неподалік від префектури Фукусіма, де розташована однойменна АЕС, практично зруйнована попереднім стихійним лихом.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Геологічна служба США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу розташований за 113 кілометрів від міста Фукусіма, його вогнище залягало на глибині 39 кілометрів.

Японські метеорологічне агентство оголосило, що магнітуда землетрусу становила 6,8, і попередило про загрозу виникнення цунамі.

Про жертви і руйнування не повідомляється.

Агентство "Сіньхуа" повідомило, що жодних збоїв у роботі атомної електростанції "Фукусіма-1" після землетрусу, що стався, не зафіксовано.

Японія ще не оправилася від руйнівного землетрусу магнітудою 9,0, який стався 11 березня на північному сході країни, викликавши цунамі заввишки більш як десять метрів. Після землетрусу і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування.

У результаті інцидентів на АЕС відбулося декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо станції, ввести заборону на перебування людей у зоні відчуження, а також направити наполегливі рекомендації з евакуації жителів ряду районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

За останніми даними, жертвами удару стихії стали більш 15,7 тисяч людей. Зниклими безвісти вважаються 4,7 тис. осіб.