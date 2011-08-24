Новий посол Ізраїлю в Україні вручив копії вірчих грамот

23 серпня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного Посла Держави Ізраїль в Україні Реувена ДІНЕЛЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

В ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-ізраїльських відносин, плани політичних контактів на найближчу перспективу, зокрема в контексті відзначення у цьому році 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

П.КЛІМКІН привітав Р.ДІНЕЛЯ з початком дипломатичної місії в Україні на чолі Посольства Ізраїлю та побажав новому послу успіхів у розвитку українсько-ізраїльських відносин.