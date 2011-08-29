Катинський мотопробіг проходить через п'ять країн, включаючи Україну

Міжнародний Катинський мотопробіг, що одинадцятий раз стартував у суботу у Варшаві, пройде по території п`яти країн - Польщі, України, Росії, Латвії і Литви, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство KAI.

Понад сто байкерів збираються проїхати за маршрутом, що пов`язаний з трагічною загибеллю поляків на Сході. Вони відвідають Львів, Козельськ (Калузька область), Катинь (Смоленська область), селище Мідне (Тверська область), а також аеродром «Північний» у Смоленську, де в квітні минулого року зазнав катастрофи літак Президента Польщі.

Серед паломників на мотоциклах є родичі розстріляних польських солдатів і офіцерів.

У Москві учасники мотопробігу молитимуться в кафедральному соборі, побудованому коштом католиків польського походження рівно 100 років тому.

Загальна протяжність маршруту становитиме більш як 3,5 тис. кілометрів.

Байкери мають намір повернутися до Варшави 12 вересня.

У квітні 1940 році в Катині, Мідному і Старобельську співробітники НКВС розстріляли понад 14,5 тисяч польських солдатів і офіцерів, та ще 7300 у в`язницях на Західній Україні та Білорусі.